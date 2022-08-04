Начнется долгожданная деоккупация: астролог спрогнозировала перелом войны в Украине

Астролог обнадежила украинцев прогнозом по юго-востоку страны

Вопрос о том, когда закончится война в Украине, остается главным в повестке дня и волнует, в том числе, украинских астрологов, которые регулярно озвучивают свои прогнозы касательно боевых событий. По их мнению, положение небесных тел указывает на то, что уже в этом месяце может начаться долгожданная деоккупация территорий, временно захваченных агрессором.

Об этом говорится в прогнозе на август для Украины астролога Оксаны Викторовны, который она опубликовала в Instagram-блоге. По ее словам, есть вероятность освобождения ряда населенных пунктов, а спада боевых событий ожидать не стоит.

Астролог сообщила, что в августе будут происходить жестокие бои за освобождение украинских земель, может случиться обострение.

"Самая тяжелая фаза войны произойдет, когда активизируются земные знаки Зодиака. Это, предположительно, будет период с 6 июля по 20 августа, когда Марс ворвется в знак Тельца. Телец с астрологической точки зрения, в отличие от двух других земных знаков – Девы и Козерога, связан непосредственно с землей как территорией. Поэтому очень вероятно, что начнутся бои за освобождение территорий", — говорится в астропрогнозе.

По предположениям астролога, самая активная фаза войны продлится с 1 по 15 августа. Астролог поясняет, что в это время Марс подойдет к планете резких перемен Урану и один раз к кармическому лунному узлу Раху, который бурно поднимет тему возмездия. Иногда Раху астрологи называют вторым Марсом, поэтому активности будет очень много, пишет Оксана.

"Очень может быть, что начнется, наконец-то, деоккупация юго-востока, которой все мы так долго ждем", — добавила астролог.

Напомним, ведические астрологи Сухановы в своем прогнозе для Украины на месяц заверили, что Украина полностью восстановит суверенитет. Правда, возвращения Крыма и Донбасса, согласно астропрогнозу, нужно ждать не в этом году.

Ранее "Телеграф" сообщал, что экстрасенс Анна Ефремова озвучила прогноз для Украины касательно военных событий. По ее словам, с конца сентября 2022 года заканчивается неблагоприятный период, когда планеты были выстроены против нашей страны.