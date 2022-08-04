Названы три знака Зодиака, которых в августе ожидает головокружительный роман

В чиле счастливчиков, которые будут купаться в любви, оказались Овен, Близнецы и Весы

В августе астрологи прогнозируют как радостные, так и печальные события в жизни некоторых знаков. И если кому-то звезды сулят финансовые успехи и богатство, то таким представителям зодиакального круга, как Овен, Близнецы и Весы, предвещают счастье в личной жизни.

Об этом свидетельствует любовный гороскоп для этих знаков на август. Его озвучила астролопсихолог Валентина Виттрок в комментарии ТСН. По ее словам, чтобы личная жизнь в этом месяце не дала трещину, желательно относиться к близкому человеку с максимальным терпением.

Овен

В августе Овны могут могут рассчитывать на романтические отношения. Также звезды обещают радость от детей и многочисленные удовольствия. Астролог призвала этих знаков обратить внимание на информацию, которая будет поступать к вам. По ее словам, в ближайшее время она пригодится как в работе, так и в личной жизни. О гороскопе для Овна на сегодня читайте на нашем сайте.

Близнецы

В этом месяце любовная сфера жизни выйдет на первый план. Вас ожидает внезапный и головокружительный роман с человеком из другого города или другой страны. Вы будете наслаждаться незабываемыми встречами и романтической перепиской. Все Близнецы как минимум могут рассчитывать на приятное общение, фонтан комплиментов, что благоприятно скажется на самооценке. О том, что ждет Близнецов сегодня, узнайте в их гороскопе на этот день.

Весы

Положение небесных тел в августе указывает на то, что в вашей жизни давняя дружба с кем-то из окружающих может неожиданно перейти в бурный и яркий роман. Более того, эти отношения имеют шансы на продолжение и серьезные последствия. Астролог отметила, что в августе одинокие представители знака смогут устроить свою личную жизнь. Гороскоп для Весов на сегодня ищите в материале "Телеграфа".

Ранее "Телеграф" писал, что совсем скоро некоторые представители зодиакального круга смогут весело провести время со своими друзьями, встречу с которыми долго откладывали. В числе везунчиков три знака Зодиака.