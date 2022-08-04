Названы мужчины по знаку Зодиака, с которыми сложно построить отношения

С мужчинами-Скорпионами, Козерогами, Девами и Близнецами женщинам приходится очень непросто

В астрологии каждый знак Зодиака обладает определенным набором качеств и предрасположенностей, которые могут формировать характер человека. В частности, исследуются и возможности того или иного представителя зодиакального круга к созданию прочных любовных отношений.

Некоторые мужчины по знаку Зодиака очень сложны для отношений. В их числе Скорпион, Козерог, Дева и Близнецы. Подробнее о гороскопе для мужчин этих знаков рассказал астролог Виталий Новиков в Instagram.

Мужчина-Скорпион

Астролог призывает быть с этими мужчинами осторожнее, ведь Скорпионы умеют очаровать и влюбить в себя, но всегда преподносят себя с выгодной стороны. Мужчины-Скорпионы любят детей и ценят семейные ценности. Но если вы цените свободу и личное пространство, являетесь творческой и деловой личностью – будет непросто. Потому как у Скорпиона есть одно правило – главный по всем вопросам только он. К тому же, это очень умный знак и не поведется на хитрость, которую вы попытаетесь использовать на благо союзу. Гороскоп для Скорпиона на сегодня читайте на нашем сайте.

Мужчина-Козерог

По словам астролога, это самый сложный знак для отношений, несмотря на ум и интеллект Козерогов. Эти мужчины могут вами манипулировать и даже уничтожить ваше собственное "я". Чтобы не стать жертвой этого знака, астролог советует научиться отстаивать собственные интересы и не давать нарушать ваше личное пространство, даже если вы влюбились. О том, что ждет Козерогов сегодня, узнайте в его гороскопе на день.

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Мужчина-Дева

Эти знаки скорее рождены для карьеры и труда, хотя ценят семейные отношения. Все же работа для Дев всегда будет на первом месте. Романтики, цветов и ухаживаний от мужчин этого знака ждать не стоит. По мнению мужчин-Дев, главное проявление любви – его достижения в деловой сфере. Читайте также, что предвещает Девам их гороскоп на сегодня.

Мужчина-Близнецы

Не менее сложный для отношений знак Зодиака. Мужчина-Близнецы, по словам астролога, это человек настроения, у которого может быть четыре облика. Партнеру придется постоянно поддерживать его активную и веселую личностью. В противном случае такой мужчина может превратиться в капризного и вечно недовольного ребенка, даже если ему стукнет далеко за 40. Что сулят звезды этим знакам – узнайте в гороскопе для Близнецов на сегодня.

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