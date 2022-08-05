Получат все и сразу: названы три главных счастливчика августа по знаку Зодиака

Август будет весьма благоприятным для Раков, Козерогов и Водолеев

В августе звезды обещают некоторым знакам Зодиака финансовое благополучие, а у кого-то приятные события намечаются в любовной сфере жизни. Но есть три представителя зодиакального круга, которые получат и любовь, и деньги. В их числе Рак, Козерог и Водолей.

Гороскопе для этих знаков Зодиака на август 2022 года озвучила астропсихолог Валентина Виттрок в комментарии ТСН. Рака, Козерога и Водолея можно смело назвать главными счастливчиками месяца, ведь им будет везти как в деловых делах, так и на романтическом фронте.

Рак

Астролог прогнозирует успех всем Ракам, которые смогут работать в команде. Сотрудничество может дать высокие результаты, причем как карьерного, так и материального плана. Вместе с тем, август благоприятен и для домашних дел, заботе о семье и детях, а еще и уходе за собой и хобии. Звезды благоволят Ракам, так что необходимых для этого финансов, как и энергии, будет сполна. Гороскоп для Рака на сегодня читайте на нашем сайте.

Козерог

Август будет очень насыщенным для этих знаков. Ожидаются перспективные знакомства, интересные встречи и волнительные признания. Кроме того, астролог прогнозирует неожиданную прибыль, благодаря ей вы исполните давние мечты. К примеру, это может быть наследство. О том, что приготовили звезды Козерогам сегодня, узнайте в их гороскопе на день.

Водолей

Вы не зря так усердно трудились. В этом месяце вы будете вознаграждены и обретете как моральный, так и материальный успех. Руководство оценит ваши усилия, Водолеев ждет повышение и премия. На новый уровень выйдут и личные отношения. Кто-то из ваших близких может оказаться полезным также в работе. Гороскоп на сегодня для Водолея можно найти в нашем материале.

Ранее "Телеграф" писал, какие представители зодиакального круга вскоре смогут весело провести время со своими друзьями, которых очень давно не видели. Приятные сюрпризы ждут трех знаков Зодиака.