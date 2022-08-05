Пора перезагрузиться: названы знаки Зодиака, которым срочно нужен отдых

Львам, Девам и Стрельцам звезды настоятельно рекомендуют отправиться в какое-нибудь путешествие

В августе звезды обещают некоторым знакам Зодиака всплеск личной жизни и даже свадьбу. А вот другим представителям зодиакального круга уже даже астрологи советуют устроить перезагрузку и успеть отдохнуть в конце лета. В числе этих знаков Лев, Дева и Стрелец.

Гороскоп на август 2022 года озвучила астропсихолог Валентина Виттрок в комментарии ТСН. По ее словам, есть как минимум три знака Зодиака, которым отдых показан в этом месяце. К тому же, звезды сулят для отпуска как материальные, так и моральные возможности.

Лев

По словам астролога, вторая половина месяца идеально подходит для поездок любой направленности и продолжительности. Это может быть как командировка, так и отдых. Небольшая передышка не будет лишний даже в нынешних условиях. Гороскоп для Льва на сегодня читайте на нашем сайте.

Дева

А вот Девам небесные тела рекомендуют задуматься об отпуске уже в первой половине месяца. Это необходимо для восстановления жизненных сил. Пополнить энергию как раз и можно во время отдыха. А уже вторую половину августа посвящайте работе. О том, что сулят звезды Девам сегодня, читайте в их гороскопе на этот день.

Стрелец

В августе у вас есть не только желание умчать куда-нибудь, а возможности для этого. Поэтому смело отправляйтесь на отдых и восстанавливайтесь как физически, так и эмоционально. Что предвещают Стрельцам звезды сегодня, можно прочитать в материале "Телеграфа".

Ранее "Телеграф" писал, какие представители зодиакального круга вскоре смогут весело провести время со своими друзьями, которых очень давно не видели. Приятные сюрпризы ждут трех знаков Зодиака.