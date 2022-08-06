Рискуют крупно потратиться: трем знакам Зодиака придется раскошелиться в начале августа

В начале месяца деньги у этих индивидов просто растекутся

Одним представителям гороскопа астрологи рекомендуют отдых от рабочей суеты, других же предупреждают о крупных тратах, которые ожидают троих знаков Зодиака.

В начале августа 2022 года люди, рожденные под созвездиями Водолея, Близнецов и Весов, проявят расточительность. Деньги буквально растекутся, и виной будет нежелание этих индивидов контролировать свои порывы.

Водолеи

Спонтанные Водолеи не станут ни в чем себя ограничивать, так как вообще не считают нужным это делать. В начале месяца они бездумно распорядятся внезапно полученной крупной суммой, однако на мели Водолеи не останутся, так как решат инвестировать оставшуюся сумму в прибыльное дело. Гороскоп Водолея на день – на нашем сайте

Близнецы

Близнецам, которым нравится получать удовольствие от текущего момента, организуют встречу с друзьями, где будут угощать всех за свой счет. Но это будет до тех пор, пока они не заглянут в свой, уже пустой кошелек. Как сложится день этого знака Зодиака — можно узнать в гороскопе Близнецов на сегодня.

Весы

В начале августа Весы не станут себе ни в чем отказывать. Они приобретут много роскошных предметов, которыми порадуют себя и близких. Только В середине месяца Весы отметят, что стоило быть осторожнее с тратами. О том, что готовит гороскоп Весов на сегодня, читайте на нашем сайте.

Напомним, что в августе звезды обещают некоторым знакам Зодиака всплеск личной жизни и даже свадьбу.