Врут как дышат: названа тройка самых лживых знаков Зодиака

Врут все, однако эта тройка делает это чаще всех.

Лгать — это нехорошо, и об этом знает каждый с детства, однако не всегда полезно постоянно говорить правду, как это делают два знака Зодиака-правдоруба, о которых мы писали ранее. Однако есть и такие представители зодиакального круга, которые любят приврать. Отметим, что иногда они делают это во благо.

Астрологи выделили три самых лживых знака — им являются люди, рожденные под созвездиями Близнецов, Львов и Козерогов, пишет belnovosti. Это люди, которые просто не могут всегда говорить правду и оставаться откровенными.

Близнецы

Представители этого знака Зодиака очень добрые, отзывчивые и внимательные к окружающим люди. Сразу и не поймешь, что такой человек может оказаться лжецом, однако, увы, этот так. Лживость Близнецов основывается на забывчивости. Они часто просто забывают предупредить своих родных, друзей или коллег об изменившихся планах. И так и получается, что Близнецы обманывают. Как сложится день этого знака Зодиака — можно узнать в гороскопе Близнецов на сегодня.

Лев

Не зря ведь львы считаются царями зверей, вот и люди рожденные под этим созвездием всегда стремятся к лидерству, но, увы, не все делают это честно. Чтобы добиться лидерства и завоевать авторитет у окружающих, представители этого могут придумать себе достижение, а то и припишут себе чужую работу. Львы часто забывают, что все тайное рано или поздно становится явным. Гороскоп для Льва на сегодня читайте на нашем сайте.

Козерог

Ложь представителей этого знака также в основном заключается в их забывчивости. А точнее в том, что за работой, особенно той, что им нравится, они могут забыть и о свидании, и о празднике, и об обещании помочь. После того как Козероги вспоминают обещанное, то чтобы не испортить отношения с родными, да и чтобы оправдать себя, они что-то придумывают. Гороскоп Козерогов на день – на нашем сайте.

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