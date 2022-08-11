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Главные разрушители женских сердец: с какими мужчинами по знаку Зодиака сложно построить отношения

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Некоторые мужчины даже по гороскопу не подходят для крепких отношений Новость обновлена 11 августа 2022, 19:13
Некоторые мужчины даже по гороскопу не подходят для крепких отношений

В тройку сложных для семейных уз мужчин попали Рак, Стрелец и Скорпион

Некоторые знаки Зодиака не хотят заводить серьезные отношения, боясь потерять важную для них свободу. Тогда как другие мужчины хоть и создают семьи, но это оборачивается настоящим испытанием для их половинок.

В число представителей зодиакального круга, с которыми невероятно сложно строить крепкие отношения, астрологи включили мужчин-Раков, Стрельцов и Скорпионов. Именно эти знаки Зодиака чаще всего разбивают женские сердца.

Рак

Часто мужчина, родившийся под этим знаком, жениться из меркантильных соображений. К примеру, хочет получить наследство. Или же он любит свой дом, но является очень раздражительным, пассивным и занудным мужем и отцом. Даже если мужчина-Рак заботиться о семье, супруга постоянно будет объектом критики, включая самые мелочные поводы. Гороскоп для Рака на сегодня читайте на нашем сайте.

Скорпион

Считает, что в доме только один хозяин – и это он. Мнение женщины в отношениях со Скорпионом часто может игнорироваться. Спутнице придется следовать за всеми начинаниями мужчины, удовлетворять все его желания и потребности. В глубине души у этих знаков есть искренние чувства, но выразить их они не всегда умеют. Что ждет Скорпиона сегодня, узнайте в его гороскопе на день.

Стрелец

Этим знакам, как никому другому, нужна рядом мудрая и тактичная женщина. Будьте готовы, что мужчина-Стрелец будет замечать все недостатки партнера и указывать на них. Стрелец довольно любознателен, и иногда широкий спектр его интересов может навредить отношениям. Не терпит ограничения свободы, в чувствах – довольно нестабилен. Каким будет этот день для Стрельца, можно узнать в его гороскопе на сегодня.

Ранее "Телеграф" писал, какие знаки Зодиака никогда не изменяют своим половинкам. Если ваш любимый или любимая по гороскопу один из этих знаков, то вам очень повезло.

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#Рак (знак зодиака) #Скорпион (знак зодиака) #Стрелец (знак зодиака)