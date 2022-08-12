Отличные любовники, но плохи в отношениях: названы 3 знака Зодиака

За пределами спальни дела будут обстоять совершенно иначе

Из этих знаков Зодиака получаются самые страстные и умелые любовники, однако в отношениях с такими партнерами будет очень сложно.

Как пишет cluber, серьезные отношения с людьми, рожденными под созвездиями Овна, Скорпиона и Близнецов, — непростое испытание.

Овны

Близость с Овнами запоминается надолго. Огненный представитель гороскопа является по-настоящему страстный в постели, однако люди этого знака Зодиака зачастую провоцируют неприятные ситуации. Они могут вам не позвонить, забыть о свидании или вообще отдалиться. Как сложится день этого знака Зодиака — можно узнать в гороскопе Овна на сегодня.

Скорпионы

Астрологи отмечают, что Скорпионы являются фантастическими партнерами в постели, однако они слишком самовлюбленные. В большинстве случаев представители зодиакального круга пытаются угодить только своим желаниям, не обращая внимание на потребности партнера. Из-за этого близкие люди Скорпионов ощущают себя второстепенными. Гороскоп Скорпиона на сегодня читайте на нашем сайте.

Близнецы

Эти представители гороскопа способны доставить реальное наслаждение в постели, однако за пределами спальни все будет по-другому. Близнецы имеют привычку менять своего партнера, пытаясь сделать его "лучшей" версией. Поэтому в отношениях с ними нужно быть терпеливыми, так как у вас будут постоянно искать недостатки. Что сулят звезды этому знаку – узнайте в гороскопе Близнецов на сегодня.

Ранее астрологи рассказали, кто из представителей гороскопа самый завистливый. Их угнетают чужие успехи, так как они не умеют радоваться за других.