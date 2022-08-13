Настоящий кошмар для женщин: мужчины по знаку Зодиака, с которыми очень трудно

Они могут вымотать вам всю душу

Женщинам с этими мужчинами приходится ох как несладко. Хотя может показаться, что в начале отношений ничего не предвещает беды.

Представители сильного пола по знаку Зодиака Рак, Козерог и Телец, как пишет cluber, как правило, очаровательны. Однако когда они начинают сомневаться в правильности своего выбора партнера, могут превратиться в еще тех монстров.

Раки

Ракам бывает сложно контролировать свои чувства и эмоции. Конечно, этот человек будет любить вас до конца жизни, но если он засомневается в вас — лучше бегите, поскольку эти мужчины могут истощить вас эмоционально до самого основания. Читайте также, что предвещает Раку его гороскоп на сегодня.

Козероги

Козероги, которые привыкли все держать под контролем, создадут много шума и проблем, если партнер решит их бросить. Они никогда не признают своих ошибок, поэтому если вас не устроят подобные отношения, уйдите спокойно, но уверено. О том, что ждет Козерога сегодня, узнайте в его гороскопе на день.

Тельцы

Тельцы способны легко подпортить вам нервы. Они, как и Овны, не способны принимать иную точку зрения, а в гневе и вовсе себя не контролируют. Противостояние с любимым человеком еще никому не принесли ничего хорошего, поэтому лучше спокойно оставить такого мужчину и идти своим путем. Гороскоп для Тельца на сегодня читайте на нашем сайте.

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