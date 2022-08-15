Станут избранниками фортуны: удача повернется лицом к 3 знакам Зодиака на этой неделе

В августе эти индивиды могут рассчитывать на везение

В последнем летнем месяце 2022 года многие представители гороскопа станут счастливчиками судьбы. В период с 15 по 21 число, то есть на этой неделе крупное везение придет в жизнь некоторых личностей.

Именно люди, рожденные под созвездиями Тельца, Девы и Стрельца, станут избранниками фортуны в течении названого периода. У них не будет повода для страданий, а будут они радоваться жизни, ведь она побалует их.

Тельцы

Тельцам до конца этой недели в дверь постучится удача. Людям этого знака Зодиака просто на голову свалятся новые возможности, которыми они воспользуются и улучшат положение своих дел. Читайте также, что предвещает Тельцу его гороскоп на сегодня.

Девы

Вселенная сделает невероятный подарок Девам в период с 15 по 21 августа. Люди этого знака Зодиака обрадуются такому подарку, даже если презент и будет небольшим. Девы приятно удивятся, что они получили его просто так, а не упорным трудом. Гороскоп для Девы на сегодня читайте на нашем сайте.

Стрельцы

Авантюрным Стрельцам все обзавидуются на этой неделе, ведь представителям этого знака Зодиака скоро очень крупно повезет. Стрельцы отхватят настоящий джекпот. О том, что ждет Стрельца сегодня, узнайте в его гороскопе на день.

Ранее астрологи рассказали, каких знаков Зодиаку ждет финансовый успех к концу 2022 года. Эти люди получат прибавку на работе или даже повышение.