Самые невезучие знаки Зодиака

Эта тройка и понятия не имеет, что они сделали не так, чтобы заслужить такую судьбу

В отличие от везунчиков августа среди знаков Зодиака, эти представители гороскопа чаще других задаются вопросом, что они сделали не так "в прошлой жизни".

Астрологи отметили, что люди, рожденные под созвездиями Девы, Весов и Рыб, являются одними из самых невезучих представителей зодиакального круга. Об этом пишет cluber.

Девы

Из Дев получаются отличные советчики, однако когда дело касается их самих, они не знают, как помочь себе. Они нервничают по любому поводу, поэтому стараются все контролировать. Если что-то не получается, легко могут впасть в панику. Когда их жизнь состоит из исправления несовершенств, Девы часто задаются вопросом, что они сделали не так, чтобы их постигла такая нелегкая судьба. Гороскоп для Девы на сегодня читайте на нашем сайте.

Весы

Больше всего Весов в жизни раздражает несправедливость. В мире всегда найдется что-то такое, что нарушает покой и счастье людей этого знака Зодиака. Особенно Весы не могут смириться с признаками старения, что является естественным процессом. Все они воспринимают все очень лично, поэтому решая чужие проблемы, они воспринимают их как свои. Читайте также, что предвещает Весам их гороскоп на сегодня.

Рыбы

Рыбы очень часто попадают в курьезы, а на неловкие ситуации они реагируют резко и своенравно. Представители этого знака Зодиака постоянно сопротивляются реальности, поскольку не желают снимать "розовые очки". Чаще всего они решают сложную проблему под воздействием алкоголя или под контролем своих эмоций. О том, что ждет Рыб сегодня, узнайте в их гороскопе на день.

Ранее астрологи рассказали, каких знаков Зодиаку ждет финансовый успех к концу 2022 года. Звезды сулят им насыщенную личную жизнь и везение в финансовой сфере.