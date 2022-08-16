Врунишки еще те: три самых лживых знака Зодиака

Лживость – не самое лучшее качество, однако эти знаки Зодиака так не считают.

Некоторые знаки Зодиака вообще никогда не лгут окружающим и всегда остаются честными и откровенными, однако этого нельзя сказать о нескольких других представителях зодиакального круга. Астрологи выделяют троих главных врунишек среди всех 12-ти знаков.

Ими являются люди, рожденные под созвездиями Близнецов, Львов и Козерогов, пишет belnovosti. В основном, эти знаки Зодиака лгут, чтобы не утратить доверие, и иметь возможность открыто общаться с любым человеком. Однако мы ведь знаем, что ложь ни к чему хорошему не приводит.

Близнецы

Представители этого знака зодиака очень добрые, отзывчивые и внимательны к окружающим, поэтому очень тяжело поверить, что они входят в число заядлых врунов. Но не все так однозначно, ведь лживость Близнецов основывается на их забывчивости. Они могут резко изменить свое решение, а предупредить об это просто забывают. Как результат — Близнецы получаются лжецами в глазах других. Гороскоп для Близнецов на сегодня читайте на нашем сайте.

Лев

Львы — это всегда люди, которые стремятся к максимальному лидерству. Однако, увы, но далеко не все представители этого знака способны завоевать авторитет "законно". Часто, из-за отсутствия лидерских качеств, Львы начинают придумывать то, чего нет, и даже приписывают себе чужие достижения. Опять же, рано или поздно правда вскрывается, и доверие других они утрачивают, и они остаются сами наедине со своими проблемами. О том, каким будет этот день для Льва, узнайте в гороскопе этого знака Зодиака на сегодня.

Козерог

Представители этого знака отличаются настоящей преданностью своему делу, и из-за этого они часто выступают лжецами в глазах своих родных, вед из-за увлечения работой или хобби, они могут забыть и о свиданиях, и об обещаниях помочь. Конечно же, чтобы не обидеть никого и не испортить свою репутацию, Козероги начинают придумывать себе оправдания, что также является ложью. Гороскоп для Козерога на сегодня читайте на нашем сайте.

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