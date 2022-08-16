Неприступная крепость: эти 3 знаков Зодиака завоевать сложнее всего

Они не подпускают никого близко к себе, их доверие нелегко получить

Астрологи, ранее назвавшие самых невезучих знаков Зодиака, рассказали о тех представителях гороскопа, чью любовь очень трудно получить.

Они выжидают, думают, проверяют можно ли доверять человеку. Одним словом, марафон еще тот, пишет cluber. Однако в этом случае "забег" того стоит, ведь на финише потенциального партнера ждут любовь, верность и забота.

Тельцы

Тельцам нравится, когда за ними постоянно ухаживают. Если потенциальный партнер не будет этого делать, да и вообще не будет соответствовать критериям людей этого знака, последние просто попрощаются и легко уйдут. Тельцы даже страдать не будут по этому поводу. Гороскоп для Тельца на сегодня читайте на нашем сайте.

Девы

Девы, любящие держать все под контролем и в идеальном состоянии, хотят видеть возле себя человека, который физически и морально сильнее их. Потенциальный партнер должен быть интересным, разносторонним и очень терпеливым к капризному характеру Дев. Их расположение сложно завоевать. О том, что ждет Деву сегодня, узнайте в ее гороскопе на день.

Козероги

Упрямые Козероги не сразу показывают свои эмоции. Чтобы они раскрылись, нужно набраться терпения и быть готовыми проявить себя. Людям этого знака Зодиака нравится строить отношения медленно и вдумчиво, так что и времени на это понадобится немало. Читайте также, что предвещает Козерогу его гороскоп на сегодня.

Ранее астрологи назвали мужчины по знаку Зодиака, с которыми очень трудно построить отношения без драм — они могут вымотать вам всю душу.