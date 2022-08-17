Нужно готовиться к худшему: как жизнь двух знаков Зодиака изменится в августе

Неприятные сюрпризы ожидают Близнецов и Водолеев — это шанс начать жизнь с чистого листа

В отличие от счастливчиков августа по знаку Зодиака, эти два представителя гороскопа вскоре столкнутся с неприятными сюрпризами.

Астрологи рассказали, что жизнь людей, рожденных под созвездиями Близнецов и Водолея, кардинально измениться. Некоторые могут узнать об измене любимого человека, другие — потерять работу, пишет meta. Однако не стоит отчаиваться, ведь таким образом жизнь подсказывает, что пора двигаться по другому пути, начинать жизнь с чистого листа, избавляясь от всего, что тяготило последнее время.

Близнецы

В августе Близнецов ожидает неприятное известие о второй половинке. Возможно, вы узнаете про измену или другую вещь, которая вас очень поразит в плохом смысле. В этом случае астрологи советуют Близнецам перезагрузиться. Для этого подойдет небольшое путешествие — оно поможет вам прожить грусть и настроиться на новую главу своей жизни. Читайте также, что предвещает Близнецам их гороскоп на сегодня.

Водолеи

Водолеев ожидают перемены в профессиональной деятельности. В августе представители этого знака Зодиака могут лишиться работы. Астрологи рекомендуют Водолеям не отчаиваться, а пересмотреть варианты более интересной работы. В любом случае необходимо следовать за своим сердцем и искать возможности для роста, занявшись любимым делом или хобби. О том, что ждет Водолея сегодня, узнайте в его гороскопе на день.

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Ранее астрологи рассказали, кого из представителей зодиакального круга ждет "белая полоса". Счастливчиками сентября 2022 года станут три знака Зодиака.