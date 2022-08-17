Уберите солнце: какие знаки Зодиака не выносят жару

Названы три знака Зодиака, которые не терпят солнце в любом его проявлении.

Жаркое лето, яркое солнце, знойный воздух, смуглый загар – далеко не все люди рады таким подаркам природы. Есть знаки Зодиака, которые терпеть не могут жару и просто физически не выносят солнце, а тем более – когда оно активно и проявляется в виде магнитных бурь.

Кто из представителей зодиакального круга наиболее чувствителен к солнцу, вам расскажет "Телеграф".

Рак

Парадокс, но именно представители летнего знака Зодиака не переносят жаркие дни. Тепло Раки любят, но, когда столбик термометра пересекает отметку в плюс 30 градусов, в их жизни начинается ад. В знойную погоду они готовы сбежать куда подальше на Север или пересидеть в своем прочном панцире, никуда не высовываясь. Читайте также, что предвещает Раку его гороскоп на сегодня.

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Стрелец

Знойное раскаленное солнце совсем не по душе Стрельцам. Этот зимний знак предпочитает прохладные зоны и с большим трудом переносит солнечные ванны, особенно при высокой температуре. Оно и понятно: Стрельцы по своей природе подвижные и активные. А жара сковывает их по рукам и ногам, заставляя сидеть под кондиционером. О том, что ждет Стрельца сегодня, узнайте в его гороскопе на день.

Водолей

Еще один зимний знак Зодиака, который предпочтет тень любому нахождению под палящим солнцем. И это все – несмотря на его любовь к активному времяпровождению на свежем воздухе. Жаркий солнечный сезон просто выпадает из жизни Водолеев как самое непродуктивное и бесполезное время, отнимающее силы и нервы. Читайте также, что предвещает Водолею его гороскоп на сегодня.

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