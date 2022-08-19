Какие знаки Зодиака больше пьют: они любят крепкие напитки

Эта тройка не умеет контролировать себя и вовремя останавливаться

Алкоголь присутствует практически на каждом (взрослом!) празднике. Одним людям удается противостоять желанию употребить еще больше этого увеселительного напитка, другие же просто не знают меры и им трудно остановиться на одном бокале или рюмке.

Астрологи рассказали о знаках Зодиака, которые склонны к алкоголизму. Это Скорпионы, Овны и Стрельцы, пишет meta.

Скорпионы

Скорпионы не любят демонстрировать свою уязвимость окружающим, поэтому они предпочитают "заливать" свои проблемы в одиночестве. Однако, дойдя до "дна", они с легкостью могут вернуться к трезвому способу жизни. О том, что ждет Скорпиона сегодня, узнайте в его гороскопе на день.

Овны

Овны, отличающиеся своим компанейским характером, не могут жить без шумных вечеринок. Они вряд ли откажутся от вкусного коктейля, поэтому выпивки в их жизни немало. Читайте также, что предвещает Овну его гороскоп на сегодня.

Стрельцы

Стрельцы живут так, чтобы было что вспомнить. Люди этого динамичного знака Зодиака являются любителями громких вечеринок, однако без увеселительного напитка такие компании не проходят. Стоить отметить, что Стрельцы никогда не будут пить в одиночку. Гороскоп для Стрельца на сегодня читайте на нашем сайте.

Ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака не выносят жару.