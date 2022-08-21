Только 2 знакам Зодиака сказочно повезет на следующей неделе: преуспеют во всех делах

Двум представителям гороскопа улыбнется удача

В то время, когда для одних знаков Зодиака конец августа 2022 года станет сущим кошмаром, эту двойку будет сопровождать удача.

Астрологи рассказали, что особенно будет вести в период с 22 по 28 августа людям, рожденным под созвездиями Овна и Рыб. Об этом пишет unian.

Овны

Людям этого знака Зодиака улыбнется фортуна на следующей неделе. Однако, чтобы преуспеть в делах, Овнам придется активно действовать, брать инициативу в свои руки. Появление новых возможностей и достижение целей не заставят себя долго ждать. О том, что ждет Овна сегодня, узнайте в их гороскопе на день.

Рыбы

Астрологи рекомендуют Рыбам заняться обновлениями в жизни. Период с 22 по 28 августа очень благоприятен для покупок, решений о смене рода деятельности или места работы. В этот период людям этого знака Зодиака можно смело планировать путешествия и встречи с друзьями, которых давно не видели. Удача будет сопутствовать во всех начинаниях. Гороскоп для Рыб на сегодня читайте на нашем сайте.

Напомним, что ранее астрологи рассказали, жизнь каких знаков Зодиака кардинально измениться в августе-2022. На что-то хорошее уповать не стоит, однако это будет стимулом начать все с чистого листа.