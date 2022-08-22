Нужно готовиться к худшему: 2 знакам Зодиака не повезет в сентябре

Только двух представителей гороскопа ждут неприятные сюрпризы в начале осени

В отличие от везунчиков сентября по знаку Зодиака, этих двух представителей зодиакального круга ждут одни неприятности.

Астрологи рассказали, что "черная полоса" наступит в жизни людей, рожденных под созвездиями Близнецов и Рыб. Об этом пишет meta.

Близнецы

Близнецам стоит ожидать, что начало осени у них начнется не с позитива. Их ждут трудности на работе, и не исключено, что одни Близнецы потеряют должности, а другим не повезет с реализацией проекта. За этим могут последовать финансовые проблемы. О том, что ждет Близнецов сегодня, узнайте в их гороскопе на день.

Рыбы

Рыб ждет разочарование в любимом человеке. В сентябре с партнерами учащаться ссоры и скандалы. Совсем скоро в отношениях может наступить непростой период, что может привести к расставанию. Как сложится день этого знака Зодиака — можно узнать в гороскопе Рыб на сегодня.

Ранее астрологи рассказали, каких знаков Зодиака ждут кардинальные перемены в конце августа 2022 года.