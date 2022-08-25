"Пол россии уйдет "спать": экстрасенс спрогнозировал судьбу Запорожской АЭС
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По словам Романа Шептицкого, к обсуждению безопасности ядерного объекта присоединится мировое сообщество
Тогда, когда все попытки ядерного шантажа со стороны оккупантов в контексте ситуации на Запорожской АЭС проходят неудачно, украинцев все же очень волнует один из самых острых вопросов — взорвут ли россияне атомную электростанцию.
Экстрасенс Роман Шептицкий в интервью unian рассказал, что если россия все же подорвет Запорожскую АЭС, то ситуация будет хуже, чем в Чернобыле. Но пока это активно не "чувствуется". По словам эксперта, риск диверсии и шантажа остается.
"Запорожскую АЭС могут обстреливать, но это делается скорее для того, чтобы отвлечь внимание от войны на Донбассе, в южной части Украины. Россияне понимают, что если они взорвут АЭС, то там пол россии уйдет "спать". То есть всех планов оккупантов будет ждать крах. Поэтому страшную катастрофу по АЭС я не чувствую", — заявил Шептицкий.
Также экстрасенс отметил, что к обсуждению этого вопроса присоединится мировое сообщество. Это может случиться уже в ближайшие дни.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о предположениях военного эксперта Олега Жданова насчет происходящего на Запорожской АЭС. Он не исключает, что Украина способна потерять ядерный объект из-под своего контроля.
Также мы писали о том, какие провокации могут готовиться на станции в Энергодаре.