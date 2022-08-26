Победа Украины – не за горами: известный астролог назвал дату капитуляции россии

Украине удастся полностью восстановить свою территориальную целостность.

Известный украинский астролог Влад Росс, который ранее рассказал, когда будет уничтожен Крымский мост, считает, что война в Украине не затянется надолго, и уже совсем скоро российские оккупанты начнут "сдавать позиции", и убегать с украинских территорий.

Как отметил астролог в комментарии "Главреду", уже с осени 2022 года, массированные обстрелы украинских городов прекратятся, и, более того, к началу 2023 года возможна даже капитуляция рф. Такая тенденция будет наблюдаться после того, как воинственный Марс станет ретроградным.

"Ждем ретроградности Марса в ноябре-декабре. Плюс с 1 января 2023 года Сатурн, планета большого несчастья, перестанет петлять по Луне в доме инфраструктуры и финансов в гороскопе Украины. Это значит, что Россия отступит и более не будет превращать в руины наши дома и инфраструктуру после 1 января", – считает Росс.

Более того, на скорую капитуляцию рф указывают и гороскопы главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, а также диктатора путина. По словам Росса — период поражения россиян припадает на февраль-март 2023 года.

"Украина однозначно победит в войне. Мы уничтожим этого Гитлера ХХІ века", – добавил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что экстрасенс Анна Ефремова озвучила прогноз для Украины касательно военных событий. По ее словам, с конца сентября 2022 года заканчивается неблагоприятный период, когда планеты были выстроены против нашей страны.