Любви не существует: какие знаки Зодиака не верят в светлое чувство

Без любви эти представители зодиакального круга не страдают

В противоположность влюбчивым знакам Зодиака есть и такие представители гороскопа, которые не верят в любовь.

Не считают, что любовь существует, люди, рожденные под созвездиями Близнецов, Девы и Скорпиона. Им жизнь без нее кажется спокойнее и гораздо веселее.

Близнецы

Когда Близнецы испытывают чувство влюбленности, они быстро погружаются в отношения. Но так же очень быстро они из них выходят, потому что их страсть к партнеру проходит. Работа над отношениями — это не для людей этого знака. Близнецы просто оставляют надоевшего партнера и идут искать новые приключения. Гороскоп Близнецов на день – на нашем сайте.

Девы

Девы привыкли быть практичными и рациональными во всем, поэтому с нежными чувствами это не может граничить. Люди этого знака редко дают волю эмоциям, поскольку, как им кажется, это способно сломать им жизнь. Девы уверены, что пустить в свое сердце кого-то другого — это слишком рискованно. Как сложится день этого знака Зодиака — можно узнать в гороскопе Девы на сегодня.

Скорпионы

Скорпионы хоть и страстные знаки Зодиака, в то же время в любовь они не верят. Обычно это случается после первого разочарования в юности. Да, люди этого знака будут с кем-то встречаться во взрослой жизни, будут крутить романы, однако лишь для того, чтобы избежать непонимания со стороны близких. О том, что ждет Скорпиона сегодня – узнайте в его гороскопе на день.

Ранее астрологи назвали мужчин по знаку Зодиака, с которыми очень трудно построить отношения без драм — они могут вымотать вам всю душу.