Только двум знакам Зодиака повезет в любви в начале осени - они счастливчики сентября

У этих индивидов большие шансы встретить свою вторую половинку

Как прогнозируют астрологи, в начале этой осени только два представителя зодиакального круга обретут настоящую любовь. Отметим, что эти знаки Зодиака совсем не относятся к тем представителям гороскопа, которые не верят в светлое чувство.

Больше всего повезет в любви людям, рожденным под созвездиями Весов и Козерога, пишет meta. Для них это станет одним из самых счастливых периодов в 2022 году.

Весы

В сентябре Весы могут повстречать свою вторую половинку на работе: во время командировки или на корпоративе. Чувства будут взаимными и очень глубокими. Астрологи отмечают, что эти отношения могут быстро привести к совместному проживанию и даже к свадьбе. Как сложится день этого знака Зодиака — можно узнать в гороскопе Весов на сегодня.

Козероги

Сентябрь для Козерогов, которые долго страдали от одиночества, станет переломным и поможет людям этого знака определиться, кого они хотят видеть рядом с собой. У Козерогов будет много вариантов, однако астрологи советуют им тщательнее выбирать партнера, чтобы обойти горький опыт. О том, что ждет Козерога сегодня – узнайте в его гороскопе на день.

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Ранее астрологи рассказали, представителей каких знаков Зодиака ждут неприятные сюрпризы в начале осени 2022 года.