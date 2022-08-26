Таких называют "серыми мышками": 3 знака Зодиака предпочитают сливаться с массой

Эти девушки могут быть успешными, но не будут давать об этом знать другим

В то время, когда одни барышни предпочитают быть яркими, стильно одеваться и вести себя вызывающе, эти представительницы гороскопа не хотят выделяться из общей массы.

Астрологи отмечают, что они могут быть довольно-таки успешными, но все же не показывать этого окружающим. Именно девушек, рожденных под созвездиями Тельца, Рака и Весов, многие люди называют "серыми мышками".

Тельцы

Тельцы не желают создавать себе дополнительных сложностей. Эти дамы предпочитают удобство, практичность. Они не будут носить что-то яркое, а выберут для своего гардероба вещи нейтральных оттенков и классического кроя. Бросаться в глаза — это не в их характере. О том, что ждет Тельца сегодня – узнайте в его гороскопе на день.

Раки

Девушки-Раки лучше уделят внимание своему развитию, а не вопросам моды. Да, выглядят они всегда стильно, однако очень просто, чтобы не выделяться из массы. В разговоре Раки предпочтут больше узнавать о собеседнике, а не распространяться о себе. Как сложится день этого знака Зодиака — можно узнать в гороскопе Рака на сегодня.

Весы

Весы хоть и любят все блестящее и яркое, однако на себя ничего подобного они не наденут. Такие девушки предпочитают восторгаться теми, кто может позволить себе вести себя вызывающе. На работе Весы также стараются не выделяться на фоне остальных, хотя свои обязанности они выполняют ответственно. Гороскоп Весов на день – на нашем сайте.

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