Укр

Истинные сладкоежки: три знака Зодиака, которые жизни не представляют без конфет и тортиков

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Сладкоежки по знаку Зодиака
Сладкоежки по знаку Зодиака

Представители этих знаков Зодиака не смогут существовать без сладкого.

Пока одни знаки Зодиака сходят с ума по любви, потому что слишком быстро влюбляются, то эта тройка представителей зодиакального круга жизни не видит без различных конфет, выпечки и тортиков. По венам этих знаков уже наверняка течет либо сладкий молочный коктейль, либо какой-то сахарный сироп.

Астрологи выделили всего троих представителей гороскопа, которые являются самыми настоящими сладкоежками, пишет belnovosti. И появляются они на свет они под зодиакальными созвездиями Рыб, Львов и Весов.

Рыбы

Представители этого знака личности чувствительные и нежные, и все принимают близко к сердцу. Их может задеть даже несущественная, но плохая новость. Чтобы не погружаться в состояние вечной депрессии, Рыбы снимают стресс очень доступным и вкусным способом — сладостями. Как сложится день этого знака Зодиака — можно узнать в гороскопе Рыб на сегодня.

Лев

А вот представители этого знака Зодиака налегают на сладости, потому, что не могут себе отказать, поскольку считают себя самыми хорошими и самыми лучшими. Таким образом они хвалят себя, от чего к ним снова возвращаются силы и энергия (и так по кругу). Гороскоп Льва на день – на нашем сайте.

Весы

Из-за повышенного уровня стресса, которые представители данного зодиакального созвездия получают в течение дня, и чтобы не навредить своей психике, Весы решают все заедать именно сладостями. Ну а что, и эффект моментальный, и вкусно, не то что различные аптечные успокоительные лекарства. О том, что ждет Весов сегодня – узнайте в его гороскопе на день.

Ранее астрологи назвали мужчин по знаку Зодиака, с которыми очень трудно построить отношения без драм — они могут вымотать вам всю душу.

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#Лев (знак зодиака) #Весы (знак зодиака) #Рыбы (знак зодиака)