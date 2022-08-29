"Судный день" близок: экстрасенс предрек скорое поражение россиян на Херсонщине

Эксперт уверен, что Херсон в скором времени вернется под контроль Украины.

Экстрасенс и таролог Роман Шептицкий, который ранее спрогнозировал, что будет с Запорожской АЭС, составил новый прогноз, в котором рассказал о судьбе временно оккупированного Херсона и области.

Если верить раскладу Шептицкого, то совсем скоро у российских оккупантов настанет "судный день", и связан он будет как раз с Херсонской областью. Об этом таролог сообщил на своем YouTube-канале, добавив, что россияне очень бояться, что им не удастся удержать Херсон. И "горячая ночь", которую ВСУ устроили ночью 29 августа на Херсонщине, это только подтверждает.

"Враг уже не знает, как правильно действовать. Не зря они перебрасывают туда свои ресурсы. Но это их не спасет, наши их разобьют… Освобождение Херсона – это освобождение всей области автоматически. После освобождения Херсона будет еще больший раскол в середине российской власти" — отмечает экстрасенс.

Ранее экстрасенс Анна Ефремова озвучила прогноз для Украины касательно военных событий. По ее словам, с конца сентября 2022 года заканчивается неблагоприятный период, когда планеты были выстроены против нашей страны.