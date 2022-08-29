Названы три знака Зодиака, которые не способны долго хранить верность.

Ранее мы рассказывали о самых верных знаках Зодиака, которые никогда не изменяют своим половинкам. В отношениях с ними царит взаимопонимание, верность и уважение.

Однако берегитесь: существует полная их противоположность. Черты характера таких людей делают их более склонными к изменам. "Телеграф" расскажет вам, какие три знака – самые главные изменщики, который не устоят перед соблазном пойти "налево".

Козерог

Этот знак Зодиака, как правило – строгий, трудолюбивый и амбициозный. Козерог часто бывает трудоголиком и способен работать на измор, превозмогая себя. Но такое давление может найти неожиданный выход, обернуться другой стороной и подтолкнуть Козерогов к чему-то аморальному, например, к измене.

Водолей

Люди, рожденный под этим знаком Зодиака, склонны мыслить рационально. При этом Водолей не всегда разбирается в эмоциях. Представители этого знака могут погнаться за возможностью получить максимум физического наслаждения, но не задуматься о последствиях своих желаний и импульсов, которые принесут страдания партнеру.

Рыбы

Рыбы стремятся к ярким, насыщенным и зашкаливающим эмоциям во взаимоотношениях. Если им этого не хватает, то такие люди сами их создают. А если любовь теряет свою новизну и пылкость, то представители этого знака Зодиака способны своими же руками разрушить отношения, изменив своему партнеру.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых мудрых знаках Зодиака среди мужчин. Есть самые достойные, кого природа наградила этим даром.