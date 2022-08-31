Лучшие свекрови по знаку Зодиака: кто свою невестку дочкой называет

А при случае может заменить маму, няню, наставницу и даже подругу.

Ранее "Телеграф" уже рассказывал о женщинах, которые способны устроить своим невесткам сущий ад. Таких было всего четыре, но зато вы теперь знаете, кто они по знаку Зодиака.

Но ведь не все такие сущие мегеры в зодиакальном кругу. Есть свекрови, способные подружиться и полюбить своих невесток, стать для них помощницами, по-доброму научить их жизни, при случае посоветовать, но при этом не навязываться и не читать нотации. О таких удивительных женщинах рассказывает Unian.

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Близнецы

Представительницы знака Близнецы – ласковы и нежны не только с собственным сыном, но запросто возьмут под свое крыло и его избранницу. Они способны сделать все, чтобы невестка чувствовала себя легко и комфортно в обретенной семье, во взаимоотношениях со своим мужем и общении со свекровью. С Близнецами всегда легко найти общий язык.

Дева

Несмотря на свой перфекционизм и стремление к идеальному порядку, Девы не вмешиваются в жизнь своих детей. И достаточно легко отпускают сыновей к другой женщине. А это – именно то, что нужно благодарной невестке, которая только учится строить семью и создавать уют. Однако при необходимости Дева способна поговорить по душам, поддержать, помочь делом и советом.

Стрелец

Женщины-Стрельцы приложат максимум усилий, чтобы их дети не совершали неразумных ошибок и не наступали на извечные грабли. Стрелец с раннего детства воспитывает в ребенке самостоятельность, способность мыслить логически и полагаться только на собственные силы. Так что невестке, как правило, достается вполне самостоятельный мужчина, твердо стоящий на ногах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие люди по знаку Зодиака самые искренние. Таких знака всего четыре, и откровенность – их главное качество.