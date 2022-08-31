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Названы главные счастливчики сентября: повезет четырем знакам Зодиака

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Гороскоп на сентябрь сулит удачу некоторым знакам Зодиака
Гороскоп на сентябрь сулит удачу некоторым знакам Зодиака

Больше всего приятных событий в начале осени ожидают Овна, Льва, Дев и Весов

В сентябре 2022 года некоторых знаков Зодиака ожидают неприятности в финансовой сфере. Но кое-кого из представителей зодиакального круга можно назвать главными счастливчиками месяца. Им звезды обещают успех и в любовных делах, и в карьерой сфере.

В числе везунчиков сентября-2022 оказались сразу четыре знака Зодиака — Овен, Лев, Дева и Весы. Такой гороскоп на месяц озвучил известный астролог Влад Росс в комментарии "Главреду".

Овен

Звезды сулят успех в деловых делах и полезные знакомства. Вы будете успевать все, что задумаете. Но важно внимательно отнестись к своему здоровью, особенно в середине сентября. К концу месяца можете рассчитывать на выгодные финансовые сделки. Кроме того, возможно повышение, возвращение долгов и прибавка к зарплате. Гороскоп для Овна на сегодня читайте на нашем сайте.

Лев

В сентября эти знаки разбогатеют. Смело начинайте новые проекты и расширяйте круг общения, энергии хватит на все! Старайтесь находиться в этом месяце в коллективе и не бойтесь при потребности обращаться за советом к друзьям. Благоприятен переход на новую работу и старт проектов. О том, каким будет день для Львов сегодня, узнайте в его их гороскопе.

Дева

Сентябрь будет счастливым периодом в плане личных отношений. Романтическая сфера жизни порадует приятными сюрпризами. Кроме любовных успехов есть все шансы преуспеть и в материальном плане. Астролог советует не доверять тайны подругам, так как возможно предательство. Звезды обещают яркие путешествия, незабываемые романы и эксперименты с имиджем. С гороскопом для Девы на этот день можно ознакомиться на сайте.

Весы

Месяц сулит активность, поездки и расширение знаний. Какие-либо передвижения, путешествия и даже эмиграция будут складываться весьма удачно. Благоволят планеты и обучению за границей. В сентябре вы сможете встретить мудрых учителей. Многие старые проблемы неожиданно разрешатся. Что подготовили звезды на сегодня Весам – узнайте в ежедневном гороскопе.

Ранее "Телеграф" писал, какие знаки зодиака в начале осени получат неожиданные подарки. Сюрпризы ожидают трех представителей зодиакального круга уже в сентябре.

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