Бурный роман и даже свадьба: названы знаки Зодиака, которые в этом месяце будут купаться в любви

В любви повезет Девам и Рыбам

В сентябре некоторые знаки Зодиака получат успех и удачу, их по истине можно назвать везунчиками месяца. А вот другим представителям зодиакального круга звезды обещают благополучие и счастья в личных отношениях.

В числе тех, кто в начале осени может влюбиться или же узаконить брак, оказались два знака Зодиака – Дева и Рыбы. Об этом говорится в любовном гороскопе на сентябрь 2022 года. О том, что подготовили звезды этим знакам, рассказала астролог Людмила Булгакова "Фактам".

Дева

В сентябре астролог не рекомендует заключать важные соглашения. На первый план в этом месяце выйдет личная жизнь. Звезды готовят судьбоносную встречу. Именно в сентября Девы могут встретить вторую половинку и даже решиться на свадьбу. Те, кто уже состоит в отношениях, тоже будут счастливы: их союзы только станут крепче. Гороскоп для Девы на сегодня – читайте на нашем сайте.

Рыбы

По словам астролога, первый месяц осени дает все возможности для принятия решений. Поэтому уверенно реализуйте свои планы, звезды будут на вашей стороне. Кроме того, в сентября Рыбы окажутся в центре внимания. противоположный пол не будет сводить с вас глаз. Рыбы, сентябрь – это ваш месяц, используйте этот шанс максимально. О том, что ждет Рыб сегодня, узнайте в ежедневном гороскопе.

Также "Телеграф" писал, кто из знаков зодиака в начале осени получит неожиданные подарки. Сюрпризы ожидают трех представителей зодиакального круга уже в этом месяце.