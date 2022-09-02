Доходы пойдут вверх: названы знаки Зодиака, которые разбогатеют в сентябре

По словам астролога, Тельцы, Львы и Козероги будут много работать, но это улучшит их финансовое положение

В сентябре некоторых знаков Зодиака ожидает немыслимый успех и удача как в карьере, так и на любовном фронте. А вот кое-кому придется усердно работать весь первый месяц осени. Но главный плюс в том, что все старания будут сполна вознаграждены в денежном эквиваленте.

Звезды сулят прибыль и рост доходов таким представителям зодиакального круга, как Тельцы, Львы и Козероги. Об этом свидетельствует финансовый гороскоп на сентябрь 2022 года, который составила астролог Марина Скади.

Козерог

Придется оставить любые мысли об отдыхе. В сентябре ожидается масса деловых поездок и много работы. Но главное преимущество такого графика – большой доход. Гороскоп для Козерогов на сегодня читайте на нашем сайте.

Лев

Звезды благоволят финансовым успехам людей, рожденных под знаком Льва. Однако прибыль придет, только если вы будете усердно трудиться и не жалеть усилий. Тот, кто максимально отдастся своему делу, получит большую и приятную награду. Есть все шансы реализовать различные проекты в сфере бизнеса. Каким будет этот день для Львов – узнайте в его гороскопе на сегодня.

Телец

Первый месяц осени – ответственный период для этих знаков. В это время вы будете закладывать фундамент для будущего. Положение планет показывает, что есть вероятность увеличения доходов. А больше всего в финансовом плане повезет юристам, сотрудникам сфер образования, просвещения, культуры, литературы и издательства. Что готовят звезды Тельцам сегодня – смотрите в ежедневном гороскопе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у многих знаков Зодиака в сентябре намечаются важные изменения в личной жизни. Звезды предвещают новые знакомства, бурные романы и даже свадьбу двум зодиакальным персонажам.