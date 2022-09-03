Сами себе на уме: три знака Зодиака, которые никогда не прислушиваются к чужим советам

Представителям этих знаков Зодиака не стоит давать никаких советов — они все равно не их послушают.

Астрологи, которые ранее назвали тройку самых обидчивых знаков Зодиака, выделили также троих представителей зодиакального круга, которые никогда не слушают советы других людей. Более того, советы от других людей их максимально раздражают.

Метод учебы на чужих ошибках — явно не про них, пишет Ukr.Media. Эти личности не слушают ничьих советов и предпочитают жить своим умом, и рождены эти люди под созвездиями Близнецов, Дев и Козерогов.

Близнецы

Представители этого знака Зодиака не любят рамки в своей жизни. Они не ставят их себе сами, и не разрешают этого делать другим. Близнецы не будут спрашивать ни у кого советов, и будут поступать так, как хотят именно они. Более того, этот знак может сделать все абсолютно наоборот того, как им советовали, чтобы показать свою независимость. Что ждет Близнецов сегодня – узнайте в их гороскопе на день.

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Дева

Представители данного созвездия всегда уверены в себе и своих силах, поэтому они и не видят смысла в чужих советах, и от того не спрашивают их. А если кто-то будет навязываться со своими советами, то Девы тут же поставят этого человека на место, напомни, что у него есть своя жизнь. С гороскопом для Девы на этот день можно ознакомиться на сайте.

Козерог

Козероги — очень упрямый знак Зодиака, а иногда даже и высокомерный, поэтому неудивительно, что представители этого созвездия живут только своим умом, и ни на кого не рассчитываю. Благодаря тщательному анализированию, Козероги могут самостоятельно принимать правильные решения, не обращаясь за советами к кому-то. Как сложится день этого знака Зодиака — можно узнать в гороскопе Козерога на сегодня.

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