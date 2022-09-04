Их лучше не злить: три самых агрессивных знака Зодиака

Агрессивные, вспыльчивые и злопамятные - это все про этих знаков Зодиака.

Астрологи выделили три знака Зодиака, которые очень сложны в отношениях и общении, потому, что они очень злые и выходят из себя буквально за считанные секунды. А поводом для этого может стать сущий пустяк.

Итого, среди всех двенадцати знаков Зодиака эта тройка получила "звание" самых злых и агрессивных. И рождаются эти люди под созвездиями Раков, Овнов и Тельцов. Об этом пишет Ukr.Media.

Рак

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, не столько злые, сколько язвительные и дерзкие, и плюс ко всему очень ревнивые. Большинство ссор, которые устраивают Раки, основываются на их недоверии. А агрессия помогает этому знаку Зодиака "отбиться" от нападок окружающих, ведь "лучшая защита – это нападение". Как сложится день этого знака Зодиака — можно узнать в гороскопе Рака на сегодня.

Овен

Представители этого знака Зодиака максимально злопамятные люди, особенно если задеть их за живое. Огненная стихия, к которой относится этот знак, наделила Овнов нетерпеливостью и вспыльчивостью, а также подарила привычку рубить сгоряча. Более того, Овны еще те эгоисты. Читайте также, что предвещает Овну его гороскоп на сегодня.

Телец

Представители этого знака — очень эгоистичные и самовлюбленные люди, которые считают, что они заслуживают все "прелести" этого мира. А когда подобного не происходит, они просто озлобляются на весь мир. Они могут даже подставлять других, только потому, что они им завидуют. Жестокие и самоуверенные, и очень мстительные. Что готовят звезды Тельцам сегодня – смотрите в ежедневном гороскопе.

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