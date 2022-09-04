Финансы не будут петь романсы: названы знаки Зодиака, которые неожиданно разбогатеют в сентябре

Водолей и Весы в ближайшее время могут не задумывать о финансовой сфере жизни, об этом позаботились звезды

В сентябре некоторым знакам Зодиака невероятно повезет в любви, возможны даже свадьбы. А вот у кого-то из представителей зодиакального круга все в порядке будет с деньгами. В сентябре звезды предвещают неожиданное пополнение кошелька.

Как свидетельствует финансовый гороскоп на сентябрь-2022, материальная сторона жизни удовлетворит таких знаков Зодиака, как Водолей и Весы. Об этом говорится в прогнозе на месяц астролога Людмилы Булгаковой "Фактам".

Весы

Положение небесных тел говорит о том, что Весы не будут беспокоиться о финансовых делах в ближайшем месяце. По словам астролога, денег будет хватать на все, материальная стабильность гарантирована. Поэтому Весам рекомендуется в начале осени выбраться на небольшой отдых. Можно выехать за городом или устроить минипутешествие. Это поможет наладить эмоциональное состояние. Гороскоп для Весов на сегодня – читайте на сайте.

Водолей

В сентябре представители этого знака будут много размышлять. Астролог не советует начинать новые дела или менять место работы. Приятный бонус ждет Водолеев в конце месяца: звезды сулят неожиданную финансовую прибыль. О том, какие события обещают звезды Водолею в этот день, узнайте в гороскопе данного знака на сегодня.

Также "Телеграф" писал, кто из знаков зодиака в начале осени получит неожиданные подарки. Сюрпризы ожидают трех представителей зодиакального круга уже в этом месяце.