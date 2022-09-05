Эти знака Зодиака магнитом притягивают к себе проблемы

Этих людей сложно назвать везунчиками, потому что неприятности ходят за ними по пятам.

В зодиакальном мире есть настоящие везунчики, которых удача преследует на каждом шагу, что бы они ни делали и где бы ни находились. Однако есть и полная их противоположность.

Зодиак наделил несколько знаков свойством притягивать к себе какие-то неприятности, проблемы, недоразумения. Таких невезучих знаков три – узнайте, входите ли вы или ваши знакомые в их число.

Читайте также: Категория Гороскоп Сами себе на уме: три знака Зодиака, которые никогда не прислушиваются к чужим советам Представителям этих знаков Зодиака не стоит давать никаких советов — они все равно не их послушают.

Телец

Тельцам часто свойственно собственными руками создавать проблемы там, где у других людей подобной мысли не возникло бы. А затем начинают их решать всеми силами и способами. Этот знак Зодиака всегда найдет к чему придраться, причем его претензии могут вылиться в агрессию, принося проблемы не только ему, но и окружающим. Как сложится сегодняшний день у Тельца, узнайте из его гороскопа.

Скорпион

Главной причиной всех бед у представителей этого знака является их чрезмерная самоуверенность. Они попросту не приемлют чужого мнения, а свое считают единственно правильным. Такая тактика способна оттолкнуть от Скорпионов даже самых близких людей, и все потому, что они не умеют (или не хотят) в спорных вопросах находить общий язык. Что ждет Скорпиона сегодня, читайте в гороскопе на этот день.

Рыбы

По природе своей Рыбы привыкли плыть по течению, особо не влияя на ситуацию, а также не стремясь что-то менять или принимать серьезные решения. Но вот когда им все-таки приходится выходить из своей зоны комфорта и сталкиваться с реальностью, у этого знака Зодиака начинаются настоящие проблемы – ведь они не умеют себя вести в стрессовых ситуациях. Гороскоп Рыб на день читайте на нашем сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых мудрых знаках Зодиака среди мужчин. Есть самые достойные, кого природа наградила этим даром.