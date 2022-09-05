Безответная любовь: 3 знака Зодиака переживут ее на этой неделе

Влюбятся без ответа только три представителя гороскопа

Сентябрь 2022 года сулит некоторым знакам Зодиака встречу с человеком, с которым они захотят прожить всю жизнь. Однако не у всех людей будет такое же ответное чувство.

Астрологи рассказали, что безответно влюбятся в период с 5 по 11 сентября люди, рожденные под созвездиями Овна, Рака и Козерога. Забыть свои отвергнутые чувства они не смогут еще долго.

Овны

Одинокие Овны захотят испытать головокружительную любовную историю. Они станут активнее общаться с новыми людьми, быстро найдут объект страсти, но будут сильно разочарованы тем, что в ответ на теплые чувства получат только насмешки. Как сложится день этого знака Зодиака — можно узнать в гороскопе Овна на сегодня.

Раки

Эмоциональные Раки встретят на этой неделе того, кто будет похож на их идеал. Это заставит биться сердце людей данного знака еще сильнее, но о своих чувствах Раки не решатся рассказать. В итоге они поймут, что чувства так и останутся без ответа. О том, что ждет Рака сегодня – узнайте в его гороскопе на день.

Козероги

На этой неделе Козероги задумаются о создании семьи. Они быстро выберут того, с кем захотят воплотить свое желание в реальность. Однако люди этого знака не учтут того, что это нужно будет только им самим, но не объекту страсти, которому Козероги попытаются навязать новые обязательства. Гороскоп Козерога на день – на нашем сайте.

Ранее астрологи рассказали, с какими знаками Зодиака труднее всего строить отношения — их трудно любить.