В период с 12 по 18 сентября Водолеям, Львам и Скорпионам нужно быть осторожнее

Для каких-то знаков Зодиака сентябрь 2022 года готовит приятные сюрпризы, а для кого-то — одни разочарования.

Для людей, рожденных под созвездиями Водолея, Льва и Скорпиона, следующая неделя будет не самой удачной во всем месяце. Однако они пройдут все испытания, отлично с ними справятся.

Водолеи

В период с 12 по 18 сентября Водолеи могут проявить чрезмерную грубость и наглость в отношении коллег и начальства. Они могут получить выговор, из-за чего люди данного знака Зодиака сильно расстроятся и не будут знать, как действовать дальше. Гороскоп Водолея на день – на нашем сайте.

Львы

Львы проведут следующую неделю в слезах. В этот период людям данного знака Зодиака не позволят проявить инициативу. Кому-то не понравятся их идеи, из-за чего Львы будут страдать. Как сложится день этого знака Зодиака — можно узнать в гороскопе Льва на сегодня.

Скорпионы

Представителей данного знака Зодиака все будут просто игнорировать. На работе их не заметят, а интересные проекты будут отдавать другим сотрудникам. Такое равнодушие выбьет Скорпионов из колеи. О том, что ждет Скорпиона сегодня – узнайте в его гороскопе на день.

Ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака будут купаться в деньгах осенью 2022 года.