Романтика и гармония в семье: названы знаки Зодиака, которые в сентябре обретут настоящую любовь

Овны и Девы в начале осени будут бесконечно счастливы со своими половинками

В сентябре звезды сулят некоторым знакам Зодиака неожиданное богатство и финансовый успех, тогда как кое-кому больше повезет в личной жизни. Сразу два представителя зодиакального круга будут буквально купаться в любви в сентябре.

Любовный гороскоп на сентябрь-2022 говорит о том, что счастье в романтических отношениях ожидает таких знаков Зодиака, как Овны и Девы. Об этом свидетельствует прогноз экстрасенса Хаяла Алекперова на сайте "Факты ICTV".

Овен

По словам астролога, в начале месяца Овнов ждут карьерные перспективы и профессиональные успехи. Но самое главное, что в этом месяце звезды приготовили на романтическом фронте. У одиноких Овнов будет возможность встретить настоящую любовь и начать новые отношения. Гороскоп для Овнов на сегодня читайте на нашем сайте.

Дева

Звезды в сентябре дадут этим знакам время на перезагрузку, Девы наконец-то расслабятся и выдохнут. Поэтому астролог советует устроить отдых, он пойдет только на пользу. К тому же, в личной жизни все будет прекрасно. Семейные представители этого знака будут наслаждаться гармонией с близкими. Более того, если у вас были какие-то разногласия с партнером, то именно в сентябре все разрешится. О том, что ждет Дев сегодня, узнайте в их гороскопе на день.

Также "Телеграф" писал, кому из знаков зодиака в начале осени звезды сулят неожиданные подарки. Сюрпризы ожидают сразу трех представителей зодиакального круга.