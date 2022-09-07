Время радикальных решений: астролог предупредила четыре знака Зодиака о серьезных переменах в жизни

Тельцам, Скорпионам, Львам и Водолеям стоит готовиться к важным событиям

В ноябре астрологи ожидают ретроградности Марса, которая может повлиять на события в Украине, а пока что началась так называемая битва титанов – планет Сатурн и Уран. В сентябре 2022 года такое положение небесных тел скажется на жизни конкретных знаков Зодиака.

Об этом пишет практикующий астролог Татьяна Чайковская на своей Фейсбук-странице. По ее словам, серьезные изменения в жизни ожидают сразу четырех представителей зодиакального круга.

Как рассказала астролог, между властелином колец Сатурном и революционером Ураном, старым и новым, консерватизмом и новаторством пришло время финального поединка, который начался еще в 2021 году. Тогда как финальный аккорд приходится на сентябрь этого года с окончанием в середине ноября.

"Уран изо всех сил старается приближать новое, но Владыка Кармы очень любит смотреть в прошлое и просто так свои позиции не отдаст, поэтому будет цепляться руками, ногами и зубами, которые уже истрепаны временем и, прямо таки скажем, не те. Периоды боксирования этих планет всегда сопровождаются встрясками, катаклизмами, революциями, войнами и землетрясениями", — говорится в астропрогнозе.

Чайковская отметила, что Сатурн — ограничитель, а Уран – свобода, поэтому возможны попытки ограничить права и свободы граждан в это время. По ее словам, в такие периоды сложно всем, но на данном этапе особенно напряженно будет четырем знакам, в их числе Телец, Скорпион, Лев и Водолей. Астролог пишет, что для этих знаков наступило время серьезных перемен и радикальных решений.

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