Названы три знака Зодиака, которые скоро получат неожиданную прибыль

В число денежных везунчиков попали Рак, Лев и Водолей

В сентябре звезды предвещают некоторым знакам Зодиака семейную идиллию или начало новых отношений. Другим же представителям зодиакального круга стоит делать упор на деловую сферу жизни, потому как там ожидаются успешные сделки и рост доходов.

Финансовый гороскоп на сентябрь-2022 говорит о том, что богаче в этом месяце станут такие знаки Зодиака, как Рак, Лев и Водолей. Такой прогноз озвучила астролог Арина Артуровна "РБК-Украине".

Рак

Первый месяц осени принесет успех в материальном плане. Не бойтесь совершать крупные покупки, начиная от мебели и бытовой техники и заканчивая приобретением нового жилья. Если возникнут небольшие финансовые трудности, то на помощь придут близкие и родственники. Гороскоп на сегодня для Раков читайте на сайте.

Лев

Ваша смекалка поможет успешно разрешить все финансовые вопросы в сентябре. Те, кто работают в сфере финансов, вкладов, развлечений или шоу-бизнеса, могут рассчитывать на новый уровень дохода. Астролог даже советует попробовать свои силы в лотерее, потому как шанс сорвать куш весьма высоки. О том, что ждет Львов сегодня, узнайте в их ежедневном гороскопе.

Водолей

Наступил очень удачный месяц для вас в сфере денег. Вы сможете виртуозно маневрировать инвестициями, кредитами, депозитами и получите значительную сумму от торговли, экспортных или импортных операций. Звезды гарантируют в этом месяце стабильный доход, благодаря нескольким источникам. Каким будет этот день для Водолеев – расскажет гороскоп знака на сегодня.

Ранее "Телеграф" писал, каким знакам Зодиака в начале осени придется работать больше всего. Звезды обещают очень загруженный период.