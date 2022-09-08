Ретроградный Меркурий: когда наступает и что нельзя делать в этот период

Астрологи не рекомендуют в период ретроградного Меркурия начинать новые проекты

С 10 сентября начинает период ретроградности планеты Меркурий, который, по мнению некоторых астрологов, может сказаться и на событиях в Украине. Ретроградность означает замедление и паузу. Такая фаза Меркурия может повлиять на каждый из знаков Зодиака.

Продлится ретроградность Меркурия до начала следующего месяца. Что символизирует планета Меркурий, какие события предвещает ее ретроградное движение, чего лучше не делать в этот период – в материале "Телеграфа".

Дата и особенность ретроградного Меркурия

С 10 сентября до 2 октября в ретроградном движении будет проходить Меркурий – планета, символизирующая общение, обучение, посредническую деятельность и деловую активность. Как сообщила астропсихолог Елена Осипенко на своем Ютуб-канале, все вышеперечисленные дела на период ретроградности этой воздушной планеты начнут терять скорость и притормозят в своей активности.

По ее словам, Меркурий, символизирующий все средства связи и коммуникации, делает такие ретроградные петли 3-4 раза в году. В этот момент все социальные процессы в это время тормозятся и даже многие из них начинают двигаться в противоположную сторону. Астролог добавила, что во время ретроградного Меркурия стоит:

прислушаться к себе,

пересмотреть свои достижения,

оценить то, что не ценили раньше,

"подремонтировать" свою жизнь,

заглянуть глубже в свою душу.

Что нельзя делать во время ретроградного Меркурия

Как пояснила астролог Татьяна Панченко на Фейсбук-странице, в период ретроградности Меркурия стоит быть острожными двум знакам Зодиакам: Девам и Близнецам необходимо быть внимательнее к своему здоровью, не стоит себя излишне загружать и торопиться.

Какие события предвещает время, когда Меркурий пребывает в ретроградной фазе:

люди будут невнимательными, забывчивыми и рассеянными,

распорядок дня будет постоянно меняться,

техника и электроника может выходить из строя,

договоренности будут разрываться,

транспорт будет задерживаться и расписание движения изменяться,

в документах возможны ошибки и неточности,

будут теряться листы, бумаги, мелкие предметы,

сложнее будет находить взаимопонимание с людьми,

купленные вещи могут оказаться бракованными или ненужными,

дела, начатые в эти дни, не будут стабильными и результативными

Что лучше не делать в период ретроградного Меркурия:

не стоит покупать дорогие вещи (особенно технику, машины, квартиры), но если очень нужно, храните чеки, высока вероятность возврата и обмена,

оформлять важные документы, судиться, заключать договоры,

начинать новые проекты, новые дела,

переезжать,

заключать браки,

делать плановые операции,

проходить собеседование и менять работу,

регистрировать бизнес,

заключать долгосрочные соглашения

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой прогноз для Украины на сентябрь озвучила астролог Анастасия Макарова. Она назвала период, который будет самым напряженным, но решающим в ходе российско-украинской войны.