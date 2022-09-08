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Худшие хозяйки: кто эти женщины по знаку Зодиака

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
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Плохие хозяйки по знаку Зодиака
Плохие хозяйки по знаку Зодиака

Готовить, стирать, убирать они могут, но совершенно не хотят.

Звезды по-разному влияют на представительниц прекрасного пола. Из одних, к примеру, получаются чудесные свекрови – добрые, терпеливые, хозяйственные, все понимающие и любящие своих невесток, как родных дочерей.

Но есть знаки Зодиака, под которыми рождаются женщины, не приспособленные к рутине и прелестям домашнего хозяйства. Нет, мы не утверждаем, что они ничего не умеют делать. Просто обязанности по дому совершенно не вдохновляют этих женщин, а наоборот – отнимают все силы и портят настроение. "Телеграф" расскажет вам, из кого получаются плохие хозяйки.

Телец

Вот уж что-что, а домашние хлопоты совершенно не прельщают представительниц этого знака Зодиака. Женщинам-Тельцам гораздо проще заработать необходимую сумму на то, чтобы оплатить себе домработницу, нежели самим стоять у плиты или держать в руках пылесос. Тем более, что они не любят готовить. Как проходит сегодняшний день у Тельца, узнайте из его гороскопа.

Лев

Женщины, рожденные под знаком Льва в большей мере сосредоточены на своем имидже, внешнем виде, престижной работе, лидерских качествах, а не на бытовых вопросах. При этом в доме у них часто творится сплошной хаос, на который они даже не обращают внимания. Парадокс: Львы умеют неплохо готовить, но ни за что не променяют светскую вечеринку на кухню. Гороскоп Льва на день читайте на нашем сайте.

Стрелец

Женщины-Стрельцы вообще не привязаны к дому. А потому представительниц этого знака Зодиака мало заботит, насколько там ухоженно и уютно, где, что и в каком порядке валяется, чем наполнен холодильник и работает ли стиральная машинка. Для них гораздо важнее внутренний мир, чем внешняя обстановка. Что выпало на долю Стрельца сегодня, читайте в гороскопе на этот день.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых мудрых знаках Зодиака среди мужчин. Есть самые достойные, кого природа наградила этим даром.

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