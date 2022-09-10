Представительницы этих двух знаков Зодиака поссорятся в ближайшее время

Не повезет в период с 12 по 18 сентября Овнам и Девам

Может от того, что у знаков Зодиака круто измениться жизнь, или случится неприятный инцидент, но непростым временем ознаменуется период с 12 по 18 сентября в жизни двух представительниц гороскопа.

Рискуют со всеми поругаться женщины, которые родились под созвездиями Овна и Девы. Об этом пишет unian.

Овны

Представительницы прекрасного пола с этим знаком Зодиака столкнутся с раздражающим недопониманием близких людей. К сожалению, в этот период звезды и планеты только поспособствуют увеличению накала. Овны не смогут не ввязаться в конфликт, а станут защищать свои границы. Ссор не избежать. О том, что ждет Овна сегодня – узнайте в его гороскопе на день.

Девы

У Дев тоже непростой период. Они будут подавлены, а в этом состоянии очень сложно держать свои эмоции под контролем. В период с 12 по 18 сентября в жизни представительниц этого знака возникнет риск серьезного семейного конфликта, вследствие чего возможно погружение в депрессию. Как сложится день этого знака Зодиака — можно узнать в гороскопе Девы на сегодня.

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