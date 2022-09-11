Его кончина не за горами: астролог спрогнозировала, когда путину придет конец

По словам астролога, в ближайшие годы ожидаются смены и потери мировых лидеров

Известный астролог Арина Артуровна озвучила прогноз касательно будущего владимира путина, развязавшего полномасштабную войну против Украины. По ее словам, состояние российского диктатора оставляет желать лучшего, которое, по словам экспертов, лишь усуглубляется.

Свой прогноз о судьбе путина астролог Арина Артуровна озвучила в эксклюзивном комментарии "Телеграфу". Она также назвала дату, когда в рф обвалится экономика и усилятся репрессии.

По словам астролога, сейчас путин пребывает не в самом благоприятном состоянии.

"У президента российской федерации большие проблемы со здоровьем. И как раннее я говорила, его кончина должна состояться в 2025 году. Тем более, сейчас максимальное действие аспекта квадратуры Сатурна и Урана, это борьба старого и нового", — заявила Арина Артуровна.

Она добавила, что вслед за королевой Елизаветой II, которая скончалась 8 сентября 2022 года, ожидаются потери и других мировых лидеров.

"То, что умерла королева недавно, было ожидаемо и прогнозируемо в 2022 году. Далее уйдет путин и другие ключевые лидеры этого мира. Необязательно это смерть. Это смена лидеров и режимов. И произойдет это очень скоро, до марта 2023 года", — рассказала астролог.

То есть, по ее словам, нас ждет кардинальная смена эпох и очистка от мусора и всего ненужного.

Арина Артуровна в своем прогнозе отметила, что страну-агрессор ждут весьма не радужные перспективы, ситуация ухудшится уже в следующем году.

"россия будет в состоянии глубоко кризиса. Жесткий крах экономики будет уже ощутим в 2023 году. А этой осенью начнутся массовые репрессии, запугивания и зачистки. Смена либо передача власти другому лицу. Массово активизируется оппозиция и уже не будут стесняться путина называть убийцей и предателем", — подытожила Арина Артуровна.

Как сообщалось ранее, астролог Анастасия Макарова назвала самый напряженный период в российско-украинской войне. По ее словам, возможны кардинальные решения для Украины.