Будут лить слезы: для каких знаков Зодиака середина сентября будет тяжелой

Кто-то будет страдать из-за отношений с любимым или любимой, а кто-то просто устанет от всего

Если для одних знаков Зодиака сентябрь принесет только положительные эмоции, то этим представителям гороскопа — одни разочарования и слезы.

Астрологи рассказали, что для людей, рожденных под созвездиями Водолея, Близнецов и Скорпиона, середина осеннего месяца не будет самой удачной. Они будут лить слезы, даже несмотря на усилия, которые они будут прикладывать, чтобы быть счастливыми.

Водолеи

Водолеи будут страдать из-за проблем в отношениях с любимым человеком. В середине сентября их партнер станет безразличным, проявит холод. Водолеи не смогут долго играть в одни ворота и сильно расстроятся. Как сложится день этого знака Зодиака — можно узнать в гороскопе Водолея на сегодня.

Близнецы

Не будут высыхать слезы и у Близнецов. В середине сентября усилия этих людей как на работе, так и в личной жизни не увенчаются успехом. У Близнецов все будет буквально валиться из рук, они будут рыдать и с трудом восстанавливать свое душевное состояние. О том, что ждет Близнецов сегодня – узнайте в их гороскопе на день.

Скорпионы

В середине сентября Скорпионы просто истощат свои силы — они сильно устанут, что негативно скажется на их эмоциональном состоянии. Люди этого знака больше не смогут сопротивляться проблемам и быстро опустят руки. Скорпионы будут плакать, не зная, как прийти в норму. Гороскоп Скорпиона на день – на нашем сайте.

Ранее астрологи рассказали, женщины каких знаков Зодиака поссорятся с другими на этой неделе.