Ретроградный Меркурий несет опасность: названы знаки Зодиака, которым нужно быть внимательнее в это время

Астролог призвала Дев и Водолеев проявить максимальную осторожность

Период ретроградного Меркурия, который начался 10 сентября и продлится до 2 октября, может стать неблагополучным временем для многих людей. В эти дни астрологи не рекомендуют начинать новые проекты. А таким знакам Зодиака, как Дева и Водолей, ретроградное движение планеты и вовсе сулит опасность.

Об этом говорится в прогнозе популярного астролога Арины Артуровны на ближайшую неделю для "РБК Украина". Ретроградность Меркурия заметно скажется на жизни Дев и Водолеев, о чем свидетельствует астропрогноз.

Дева

Астролог рекомендует Девам уделить время себе любимым, заняться спортом и здоровьем. Однако предупредила: обращаться к новому косметологу, стилисту или парикмахеру – табу. Можно идти только к уже знакомому специалисту, иначе результат получите непредсказуемый. В этот же период неблагоприятное время для покупок. А новые предложения по работе, добавила астролог, могут таить опасность. Гороскоп на сегодня для Дев читайте на сайте.

Водолей

Звезды не слишком благосклонны к Водолеям до конца этой недели. Поэтому астролог советует относится к себе бережнее и избегать ситуаций, которые несут риск. Это касается и деловой сферы, к слову. Более того, не исключены серьезные финансовые потери, обман и даже шантаж. Астролог предупредила, что имущество Водолеев может оказаться в чужих руках. Арина Артуровна посоветовала абстрагироваться от сплетен и плохих вестей. Что ждет Водолея сегодня, узнайте в его гороскопе на день.

Ранее "Телеграф" рассказывал, жизнь каких знаков Зодиака кардинально изменится в начале осени. Середина сентября принесет особенно много новых событий.