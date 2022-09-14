Какие знаки Зодиака играют не по правилам: для таких законы не писаны

По мнению таких людей, правила созданы для того, чтобы их нарушать.

Ранее "Телеграф" рассказывал о правдолюбах, которые совершенно не умеют и не станут врать. Можете быть спокойны: вы не услышите от них явной лжи и фальши. А все потому, что их главный принцип – быть честными перед людьми и перед собой.

Однако есть знаки Зодиака, которые привыкли жить не по правилам, поступать по-своему, наперекор всем законам и устоям. Они не намерены повиноваться стадному чувству, а стремятся к бунтарству и внутренней свободе.

Овен

Пожалуй, это самый яркий бунтарь и противник всяких правил. По природе свой Овен очень упрямый и он попросту не будет выполнять те вещи, которые не соответствуют его желаниям или идут вразрез с его жизненной позицией и принципами. Так что, если какие-то правила стоят у них на пути, люди этого знака не станут им следовать. Гороскоп Овна на день читайте на нашем сайте.

Близнецы

Это совершенно непредсказуемый знак Зодиака. Так что в случае с Близнецами лучше быть готовыми к любым сюрпризам и неожиданностям. Для них важно набираться впечатлениями самим и шокировать окружающих, выбиваясь из привычного будничного, серого и рутинного ритма жизни. Ради этого они легко отступят от правил. Что ждет Близнецов сегодня, читайте в гороскопе на этот день.

Водолей

Представитель этого зодиакального знака – свободный мыслитель в прямом смысле этого слова. Он отличается оригинальностью мысли, экстравагантностью и уникальностью, а потому Водолей не станет следовать общепризнанным правилам, стремясь выбиться из общей колеи условностей и шаблонов. Как сложится сегодняшний день у Водолея, читайте в его гороскопе.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых мудрых знаках Зодиака среди мужчин. Также узнайте, каких людей невозможно переспорить, потому что у вас не хватит аргументов.