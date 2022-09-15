Укр

Этой осенью "черная полоса" наступит в жизни двух знаков Зодиака

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Каким знакам Зодиака не повезет осенью 2022 года
Каким знакам Зодиака не повезет осенью 2022 года

Этих представителей гороскопа ждет очень трудный путь

Эта осень принесет мало приятного некоторым знакам Зодиака. От сложностей эти представители зодиакального круга будут грустить и плакать.

Астрологи рассказали, что попали в "черный список" люди, рожденные под созвездиями Близнецов и Льва. Как пишет meta, эти сложности будут в положительную сторону.

Близнецы

У представителей воздушного знака Зодиака произойдут сложности на работе. Однако, как отмечают астрологи, это будет только на пользу Близнецам. Даже если у вас прибавиться работы, за нее будут доплачивать. А в случае смены работы вы обзаведетесь новыми навыками и интересным опытом. О том, что ждет Близнецов сегодня – узнайте в их гороскопе на день.

Львы

У Львов будут проблемы на любовном фронте. Есть большая вероятность расстаться со своим партнером. Однако астрологи не рекомендуют расстраиваться заранее. Немного погрустив и приведя эмоциональное состояние в норму, Львы встретят свою настоящую вторую половинку. Как сложится день этого знака Зодиака — можно узнать в гороскопе Льва на сегодня.

Ранее астрологи рассказали, женщины каких знаков Зодиака поссорятся с другими людьми на этой неделе.

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