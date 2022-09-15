Этой осенью "черная полоса" наступит в жизни двух знаков Зодиака

Этих представителей гороскопа ждет очень трудный путь

Эта осень принесет мало приятного некоторым знакам Зодиака. От сложностей эти представители зодиакального круга будут грустить и плакать.

Астрологи рассказали, что попали в "черный список" люди, рожденные под созвездиями Близнецов и Льва. Как пишет meta, эти сложности будут в положительную сторону.

Близнецы

У представителей воздушного знака Зодиака произойдут сложности на работе. Однако, как отмечают астрологи, это будет только на пользу Близнецам. Даже если у вас прибавиться работы, за нее будут доплачивать. А в случае смены работы вы обзаведетесь новыми навыками и интересным опытом. О том, что ждет Близнецов сегодня – узнайте в их гороскопе на день.

Львы

У Львов будут проблемы на любовном фронте. Есть большая вероятность расстаться со своим партнером. Однако астрологи не рекомендуют расстраиваться заранее. Немного погрустив и приведя эмоциональное состояние в норму, Львы встретят свою настоящую вторую половинку. Как сложится день этого знака Зодиака — можно узнать в гороскопе Льва на сегодня.

Ранее астрологи рассказали, женщины каких знаков Зодиака поссорятся с другими людьми на этой неделе.