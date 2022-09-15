Какие знаки Зодиака своими руками разрушают отношения

Несносный характер и дурные привычки играют злую шутку с их чувствами.

Одни знаки Зодиака никак не могут встретить свою любовь. И даже если они вдруг обретают ее, впоследствии у них все равно не получается создать крепкие, надежные и долгосрочные отношения.

А вот другие люди – им под стать. Изначально личная жизнь у них складывается хорошо. Но вот позже по разным причинам, эти знаки Зодиака сами доводят до разрыва отношения с любимым человеком.

Дева

Это чрезвычайно ревнивый знак Зодиака. Именно это негативное чувство разъедает Деву изнутри, не дает нормально жить и портит личные отношения. Такие люди легко раздувают из мухи слона, а потом страдают над своими иллюзиями, притянутыми за уши. Но вот партнеры часто не намерены все это терпеть. Детальный гороскоп Девы на сегодняшний день читайте на нашем сайте.

Весы

Подстегиваемые стремлением все взвешивать, прицениваться, сомневаться и выбирать лучшее, эти люди часто рисуют себе проблемы там, где их нет. Но Весам этого явно мало, и они замахиваются на большее, стараясь исправить и улучшить своих партнеров. Попытка наступить на личное пространство близких людей заканчивается плачевно. Как сложится сегодняшний день у Весов, узнайте из их гороскопа.

Стрелец

Слишком низкая самооценка представителей этого знака портит им жизнь. Причем парадокс в том, что Стрелец страдает по собственному желанию, а не по вине близких людей. Он понимает, что не дотягивает до какого-то идеала, и за это занимается самоедством, вовлекая в процесс своего партнера. Что ждет Стрельца сегодня, читайте в гороскопе на этот день.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых мудрых знаках Зодиака среди мужчин. Есть самые достойные, кого природа наградила этим даром. Также узнайте о самых ветреных и переменчивых знаках Зодиака, которые способны изменять своим любимым, даже не моргнув глазом.