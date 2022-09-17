"Хронические неудачники": два знака Зодиака, которым фортуна совсем не улыбается

У этих знаков Зодиака всегда все валится из рук.

Если для одних знаков Зодиака сентябрь принесет только положительные эмоции, то этим представителям гороскопа удача только снится. Эти два знака Зодиака считаются самыми неудачными среди всех представителей созвездий.

Астрологи отмечают, что людям, рожденным под созвездиями Близнецов и Козерогов, не везет больше всех. Их даже называют "хроническими неудачниками".

Близнецы

Близнецам часто довольно сложно успешно завершить свои дела, ведь все, за что они не возьмутся, у них не получается. Особенно часто это случается в карьерном плане. Чтобы добиться чего-либо, им нужно прилагать максимальные усилия. Также Близнецы часто одиноки и никак не могут найти свою вторую половинку. О том, что ждет Близнецов сегодня – узнайте в их гороскопе на день.

Козерог

Постоянное недовольство своей жизнью и приносит Козерогам неудачи в жизни. Представители этого знака Зодиака часто держатся за свое прошлое, чтобы не потерять что-то важное. Часто по этой же причине, этот знак Зодиака почти всегда одинок. Что подготовили звезды Козерогу, расскажет гороскоп на сегодня.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака звезды готовят в сентябре карьерное повышение.